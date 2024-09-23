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Стали известны сроки восстановления Александра Волкова после травмы

Стали известны сроки восстановления Александра Волкова после травмы
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Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков будет в течение месяца восстанавливаться после травмы ноги, сообщает издание ТАСС со ссылкой на источник в команде бойца.

Напомним, 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Волков должен был провести реванш с экс-претендентом на титул французом Сирилем Ганом, но поединок был отменён из-за травмы россиянина. Теперь, как ожидается, бой будет перенесён на UFC 310 в декабре.

В своём последнем бою на UFC on ABC 6 в июне Волков победил по очкам соотечественника Сергея Павловича. Ган не выступал с сентября 2023 года, когда на UFC Fight Night 226 досрочно остановил во втором раунде молдаванина Сергея Спивака.

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