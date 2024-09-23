Майк Тайсон выступил против организации боя Канело — Кроуфорд

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон высказался о потенциальном поединке между соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Мне не нравится этот бой. Слишком большой вес [для Кроуфорда]. У него получился близкий бой с последним парнем [Исраилом Мадримовым], тот оказался большим и неудобным. Ему не стоило с ним драться», — сказал Тайсон в подкасте itiswhatitis.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула в первом среднем весе.