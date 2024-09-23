Беллью назвал предпочтительного соперника для Дюбуа после победы над Джошуа

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик британец Тони Беллью назвал предпочтительного соперника действующего обладателя титула IBF в супертяжёлом весе соотечественника Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).

«Даниэль Дюбуа должен сразиться с Джозефом Паркером в следующем бою. Джозеф – тот парень, который заслуживает этого больше всего. Но я ничего не отнимаю у Дюбуа. Сейчас он чемпион мира», — сказал Беллью в интервью YouTube-каналу iFL TV.

В ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) Дюбуа одержал крупнейшую победу в карьере, нокаутировав двукратного чемпиона мира соотечественника Энтони Джошуа.