Диллиан Уайт ответил, должен ли Джошуа завершить карьеру

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт прокомментировал поражение бывшего соперника Энтони Джошуа в бою с действующим обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

«У Джошуа есть деньги и признание. Возможно, у него по-прежнему есть желание, но уже нет былой искры. Когда его потрясли, он практически не отвечал на удары. Он просто вязал Дюбуа, не знаю…

Если Джошуа продолжит выступать — отлично, если завершит карьеру – тоже хорошо. Он многого добился. Я отдаю ему должное за его заслуги. И я уверен, что он решится подраться снова», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу iFL TV.