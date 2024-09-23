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Тренер Джошуа: Дюбуа не сделал ничего удивительного

Тренер Джошуа: Дюбуа не сделал ничего удивительного
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Бен Дэвисон, тренер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, прокомментировал его поражение от действующего обладателя титула IBF соотечественника Даниэля Дюбуа.

Напомним, поединок Джошуа и Дюбуа состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился победой чемпиона нокаутом в пятом раунде.

«Энтони знает, что ему нужно было делать. Даниэль не сделал ничего удивительного. Мы ожидали этого. Подготовка была хорошей, мы провели хорошую работу. Нам нужно всё проанализировать. Ошибки были, а на таком уровне даже небольшие отхождения от плана могут дорого вам обойтись», — приводит слова Дэвисона издание Sky Sports.

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