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Хайбула Мусалов и Максим Буторин сразятся на турнире «Наше Дело 86»

Хайбула Мусалов и Максим Буторин сразятся на турнире «Наше Дело 86»
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Российский боец Хайбула Мусалов, известный по выступлениям в кулачных боях, сразится с соотечественником Максимом Буториным на турнире «Наше Дело 86», который состоится 18 октября в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба.

Хайбула «Хищник» Мусалов — чемпион в кулачных боях с рекордом 7-0 (6 КО). МСМК и экс-участник сборной Азербайджана по боксу, серебряный призёр Первых Европейских игр в Баку. В «Нашем Деле» успешно начал профессиональную карьеру в ММА, где одержал две досрочные победы.

Максим Буторин — боец из Сибири, чемпион России среди молодёжи и мастер спорта по ММА, серебряный призёр чемпионата Европы по панкратиону, экс-претендент на титул Fight Nights Global.

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