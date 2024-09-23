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Арсланбек Махмудов провёл борцовскую схватку с медведем

Арсланбек Махмудов провёл борцовскую схватку с медведем
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Российский боксёр-профессионал Арсланбек Махмудов (19-2, 18 KO), выступающий в супертяжёлом весе, опубликовал видео борцовской схватки с настоящим медведем.

«Гуляем мы, значит, по лесу с друзьями, и тут навстречу медведь. В общем, решили выяснить, кто из нас лучше борется», — написал спортсмен в социальных сетях.

Арсланбеку Махмудову 35 лет. Уроженец Моздока дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и практически все свои поединки провёл на территории Канады.

В декабре Махмудов потерпел первое поражение в карьере, досрочно уступив в четвёртом раунде немцу Агиту Кабайелу. В своём последнем бою, состоявшемся в августе, россиянин проиграл техническим нокаутом итальянцу Гвидо Вианелло.

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