Арсланбек Махмудов провёл борцовскую схватку с медведем

Российский боксёр-профессионал Арсланбек Махмудов (19-2, 18 KO), выступающий в супертяжёлом весе, опубликовал видео борцовской схватки с настоящим медведем.

«Гуляем мы, значит, по лесу с друзьями, и тут навстречу медведь. В общем, решили выяснить, кто из нас лучше борется», — написал спортсмен в социальных сетях.

Арсланбеку Махмудову 35 лет. Уроженец Моздока дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и практически все свои поединки провёл на территории Канады.

В декабре Махмудов потерпел первое поражение в карьере, досрочно уступив в четвёртом раунде немцу Агиту Кабайелу. В своём последнем бою, состоявшемся в августе, россиянин проиграл техническим нокаутом итальянцу Гвидо Вианелло.