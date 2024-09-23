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Дрозд: Джошуа потух психологически в бою с Дюбуа, в нём что-то сломалось

Дрозд: Джошуа потух психологически в бою с Дюбуа, в нём что-то сломалось
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Бывший чемпион мира россиянин Григорий Дрозд прокомментировал результат титульного боя в супертяжёлом весе между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

«Бой действительно получился ярким и динамичным. Джошуа, видимо, всё-таки ещё не отошёл от своих поражений от Энди Руиса и Александра Усика. Что-то в нём, видимо, сломалось или не было изначально. Ему нужно больше ресурсов, чтобы противостоять таким конкурентам.

Даниэль Дюбуа показал себя большим супертяжем и огромным молодцом. Удар у него всегда был на месте. Он вышел и без церемонии снял Джошуа, который и дышит не очень, и психологически всегда потухает. В глазах его была растерянность. Наверное, это будет апсет года», — приводит слова Дрозда издание Vprognoze.ru.

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