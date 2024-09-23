«Дело сделано». Насим Хамед призвал Энтони Джошуа завершить карьеру
Поделиться
Бывший чемпион мира британец Насим Хамед прокомментировал результат титульного боя в супертяжёлом весе между соотечественниками Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.
Напомним, поединок состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.
Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа (W)
22 сентября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа
«Мне неважно, сможет ли он вернуться или нет, я бы предпочёл, чтобы он этого не делал. У него был свой день славы, как и у всех нас. И он справился, он завоевал мировые титулы, защитил их и заработал деньги. Послушайте, он должен уйти как джентльмен, дело сделано», — сказал Хамед в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 сентября 2024
-
15:15
-
14:57
-
14:42
-
14:04
-
13:11
-
12:32
-
11:50
-
11:30
-
11:16
-
10:43
-
09:47
-
09:38
-
00:07
- 22 сентября 2024
-
23:35
-
23:06
-
22:44
-
22:05
-
21:47
-
21:10
-
20:58
-
20:30
-
19:30
-
19:11
-
18:38
-
18:13
-
17:31
-
17:14
-
16:16
-
16:16
-
15:00
-
14:42
-
14:39
-
13:36
-
13:30
-
13:05