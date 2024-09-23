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«Дело сделано». Насим Хамед призвал Энтони Джошуа завершить карьеру

«Дело сделано». Насим Хамед призвал Энтони Джошуа завершить карьеру
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Бывший чемпион мира британец Насим Хамед прокомментировал результат титульного боя в супертяжёлом весе между соотечественниками Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа (W)
22 сентября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Мне неважно, сможет ли он вернуться или нет, я бы предпочёл, чтобы он этого не делал. У него был свой день славы, как и у всех нас. И он справился, он завоевал мировые титулы, защитил их и заработал деньги. Послушайте, он должен уйти как джентльмен, дело сделано», — сказал Хамед в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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