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Промоутер Усика: Джошуа выглядел слабым, он не хотел драться

Промоутер Усика: Джошуа выглядел слабым, он не хотел драться
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Александр Красюк, промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, прокомментировал результат титульного боя между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа (W)
22 сентября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Если говорить о настрое, то Джошуа выглядел отсутствующим. Он был слабым, он не хотел драться. У него не было никакой защиты. У меня нет объяснения этому… Такой человек, как Джошуа, может драться и побеждать легко. Но почему-то он этого не сделал», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing News.

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