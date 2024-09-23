Промоутер Усика: Джошуа выглядел слабым, он не хотел драться

Александр Красюк, промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, прокомментировал результат титульного боя между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

«Если говорить о настрое, то Джошуа выглядел отсутствующим. Он был слабым, он не хотел драться. У него не было никакой защиты. У меня нет объяснения этому… Такой человек, как Джошуа, может драться и побеждать легко. Но почему-то он этого не сделал», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing News.