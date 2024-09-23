Стали известны сроки следующего боя Мурата Гассиева

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Мурат Гассиев (30-2, 23 KO) вернётся на ринг во второй половине осени, сообщает издание ТАСС со ссылкой на источник в команде боксёра.

Мурату Гассиеву 30 лет. Уроженец Владикавказа дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в декабре 2016-го завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2018 года Гассиев объединил пояса, отобрав титул WBA у кубинца Юниера Дортикоса.

В июле 2018 года Гассиев проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона мира украинцу Александру Усику, после чего перешёл в супертяжёлый вес.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре 2023 года, Гассиев уступил раздельным судейским решением шведу Отто Валлину.