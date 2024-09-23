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Чемпион мира Гаджимагомедов проведёт защиту титула 17 октября в Уфе

Чемпион мира по версии WBA в бриджервейте (до 101,4 кг) россиянин Муслим Гаджимагомедов (4-0, 3 KO) 17 октября в Уфе проведёт первую защиту пояса в поединке с немцем Леоном Хартом (22-5-1, 13 КО) на турнире «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA», который пройдёт в рамках форума «Россия – спортивная держава».

Гаджимагомедов завоевал титул WBA в июле на турнире «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» в Серпухове, техническим нокаутом в четвёртом раунде победив китайца Чжан Чжаосина. Россиянин – двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр – 2020, чемпион Европы – 2024 и победитель Европейских игр – 2019.

Харт занимает вторую строчку рейтинга WBA в бриджервейте. По ходу карьеры боксировал с Муратом Гассиевым, Кшиштофом Влодарчиком, Энрико Кёллингом, Артуром Манном. Владел титулами WBO European, WBC Asian.