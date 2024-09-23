«Его загоняли, запугали и избили». Карл Фроч раскритиковал Джошуа за бой с Дюбуа

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч прокомментировал результат титульного боя в супертяжёлом весе между соотечественниками Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

«Энтони Джошуа избивали от начала и до конца боя. Он вышел на ринг нервным, он не выглядел уверенным. Даниэль Дюбуа же улыбался и наслаждался собой.

Джошуа осыпали джебами с первого же раунда, он «сидел» на задней ноге, стоял прямо и делал всё не так, как следовало. Его гоняли по рингу и запугивали. Дюбуа вышел на ринг как чемпион мира. Джошуа же не хватило ни желания, ни уверенности в себе», — приводит слова Фроча Daily Mail.