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Алекс Перейра будет готовиться к бою против Халила Раунтри вместе с экс-чемпионом UFC

Алекс Перейра будет готовиться к бою против Халила Раунтри вместе с экс-чемпионом UFC
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра сообщил, что будет готовиться к поединку против американца Халила Раунтри вместе с бывшим чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) Шоном Стриклендом. Об этом Перейра заявил в видео на своём YouTube-канале Alex Poatan Pereira.

Также Поатана будут традиционно готовить Гловер Тейшера и Плинио Круз.

Напомним, бой между Алексом и Халилом станет главным на турнире UFC 307, который состоится в Солт-Лейк-Сити (США). Для бразильца этот поединок станет третьим с начала этого года. Стоит отметить, что Перейра победил Стрикленда нокаутом на турнире UFC 276.

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