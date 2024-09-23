Алекс Перейра будет готовиться к бою против Халила Раунтри вместе с экс-чемпионом UFC

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра сообщил, что будет готовиться к поединку против американца Халила Раунтри вместе с бывшим чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) Шоном Стриклендом. Об этом Перейра заявил в видео на своём YouTube-канале Alex Poatan Pereira.

Также Поатана будут традиционно готовить Гловер Тейшера и Плинио Круз.

Напомним, бой между Алексом и Халилом станет главным на турнире UFC 307, который состоится в Солт-Лейк-Сити (США). Для бразильца этот поединок станет третьим с начала этого года. Стоит отметить, что Перейра победил Стрикленда нокаутом на турнире UFC 276.