Бадр Хари показал физическую форму в 39 лет

Легендарный нидерландский кикбоксёр, выступающий в тяжёлом весе, Бадр Хари продемонстрировал актуальную физическую форму в 39 лет.

Фото: Страница Бадра Хари в социальных сетях

Напомним, нидерландец начал профессиональную карьеру в 2000 году. Является финалистом турнира K-1 World Grand Prix (2008, 2009) и двукратным чемпионом в тяжёлом весе в организации It’s Showtime (2009, 2010).

В своём профессиональном рекорде Хари имеет 106 побед, из которых 92 были одержаны нокаутом, 17 поражений, а два боя были признаны несостоявшимися. С 10 декабря 2016 года выступает в организации Glory, где провёл семь поединков, в которых, однако, не одержал ни одной официальной победы.