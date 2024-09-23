Боец ММА обжаловал арест по делу о стрельбе у офиса Wildberries

Боец смешанных единоборств Умар Чичаев обжаловал арест по уголовному делу о стрельбе у офиса Wildberries. Об этом сообщает портал «РИА Новости Спорт».

В Басманном суде Москвы зарегистрирована апелляционная жалоба, поданная защитой Умара Чичаева. Когда она будет рассмотрена, неизвестно.

Умар Чичаев, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу, был одним из сопровождающих сооснователя компании Владислава Бакальчука.

Напомним, причиной конфликта стало прибытие Бакальчука, который, согласно его заявлению, находится в процессе раздела бизнеса со своей женой Татьяной Бакальчук. По словам последней, её муж попытался незаконно проникнуть в офис. В СМИ сообщалось о 10 пострадавших и двух погибших.