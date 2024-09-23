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Пётр Ян показал состав своей команды на предстоящие сборы

Пётр Ян показал состав своей команды на предстоящие сборы
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем дивизионе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян показал на своей странице в социальных сетях состав своей команды на предстоящие сборы.

Вместе с Беспощадным будут тренироваться боец Bellator Никита Михайлов, бывший чемпион АСА в легчайшем весе Рустам Керимов и топовый боец АСА, который выступает в категории до 61 кг, Гога Шаматава.

Фото: Страница Петра Яна в социальных сетях

Свой последний поединок Пётр провёл на UFC 299 против китайского бойца смешанных единоборств, выступающего в легчайшем весе, Сонг Ядонга. Бой продлился все пять раундов, но победу судейским решением одержал российский боец, занимающий третью строчку рейтинга в легчайшем весе.

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