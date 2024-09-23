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Экс-жена Бивола ответила, за кого будет болеть в предстоящем бою Бивол — Бетербиев

Экс-жена Бивола ответила, за кого будет болеть в предстоящем бою Бивол — Бетербиев
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Екатерина Бивол, являющаяся бывшей женой чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA и IBO Дмитрия Бивола, ответила, за кого будет болеть в предстоящем бою между своим бывшим супругом и чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC, IBF, WBO Артуром Бетербиевым.

«Я буду болеть за Артура. Знаю, что Бивол может победить. Раньше я болела за отца своих детей, но когда он полностью отвернулся от моих детей я прокляла его. И простит меня бог, не буду лукавить. Теперь я всегда буду болеть против него», — написала Екатерина на своей странице в социальных сетях.

Ранее экс-жена Бивола заявила, что в молодости боксёр торговал наркотиками.

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