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Глава BKFC заявил, что Конор Макгрегор хочет провести бой на голых кулаках

Глава BKFC заявил, что Конор Макгрегор хочет провести бой на голых кулаках
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Руководитель промоушена BKFC Дэвид Фельдман сообщил, что известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор хочет провести бой в лиге на голых кулаках.

«Наш разговор был таким. Он сказал мне: «Я буду драться в BKFC». После чего я ответил: «Хорошо, погнали. Почему бы и нет?!» У Конора есть доля в лиге. И, допустим, если он проведёт бой в промоушене, то, вероятно, заработает больше денег, чем где-либо ещё в мире, благодаря тому влиянию, которое оказывает наша компания. Итак, я искренне верю в то, что сказал — Конор 100% будет драться на голых кулаках», — приводит слова Фельдмана портал MMA Fighting.

Ранее появилась реакция Конора Макгрегора и Тайсона Фьюри на нокаут в бою Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа.

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