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«Это ещё далеко не конец». Джошуа дал комментарий после поражения Дюбуа

«Это ещё далеко не конец». Джошуа дал комментарий после поражения Дюбуа
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Бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа дал большой комментарий после поражения нокаутом в бою с соотечественником Даниэлем Дюбуа.

«Знаю, что мы не справились с поставленной задачей, но нам следует учитывать все положительные моменты. Именно такой настрой у нас должен быть — позитивный. Всегда. Посмотрите на то, чего мы достигли за 11 лет. Это феноменально, и я хочу поблагодарить каждого из вас, кто был со мной. Это была захватывающая поездка, но знаете что? Это ещё не конец. Мы возвращались после поражения и в первый раз, и во второй. А сделать это в третий раз будет нелегко, но я верю, что это мне по силам», — приводит слова Джошуа портал MMA Mania.

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