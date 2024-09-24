Мовсар Евлоев не будет драться на турнире UFC 307 — MMA Mania

Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в полулёгком весе (до 66 кг), Мовсар Евлоев не будет драться на турнире UFC 307, который состоится 6 октября в Солт-Лейк-Сити. Об этом сообщает издание MMA Mania.

Согласно имеющейся информации, Евлоев вернулся в Россию, поскольку в UFC не смогли найти ему нового соперника.

Ранее бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг сообщил, что не сможет подраться с Мовсаром из-за травмы, которую он получил на тренировке. Медики сообщили, что травма не из ряда серьёзных, поэтому Алджамейну нет необходимости ложиться на операцию. Стерлинг попросил перенести бой на декабрь.