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Мераб Двалишвили: Умара Нурмагомедова легко рекламировать из-за его фамилии

Мераб Двалишвили: Умара Нурмагомедова легко рекламировать из-за его фамилии
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о российском бойце, выступающим в легчайшем весе (до 61 кг), Умаре Нурмагомедове.

Я продолжаю говорить, что он не заслуживает драться за пояс, потому что он дрался только с одним парнем из топ-15. Этого парня легко рекламировать [из-за его фамилии]… Умар — это новый вызов, и такие парни заставляют меня работать усерднее. С кем хочу подраться? Я думаю, что самый достойный парень — Фигейредо. Но, я думаю, UFC хочет, чтобы я дрался с Умаром. Все люди, я вижу их комментарии, все хотят, чтобы я дрался с Умаром. Так что я буду драться с Умаром», — приводит слова Двалишвили MMA Mania.

Напомним, на UFC 306, где в главном событии вечера Двалишвили отобрал чемпионский титул у экс-чемпиона Шона О'Мэлли, победив его единогласным решением судей.

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