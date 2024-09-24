Александр Волков рассказал подробности о полученной травме

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков прокомментировал травму ноги, полученную две недели назад.

«Вынужден сообщить, что мой поединок 26го октября в Абу-Даби не состоится в связи с полученной мною травмой. Две недели назад я надорвал связки колена и темп восстановления не позволяет мне полноценно закончить тренировочный процесс и провести поединок. Планирую вернуться в строй, так что следите за новостями. Спасибо вам за поддержку и понимание в этой не простой для меня ситуации», — рассказал Волков в соцсетях.

Напомним, 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Волков должен был провести реванш с экс-претендентом на титул французом Сирилем Ганом, но поединок был отменён из-за травмы россиянина. Теперь, как ожидается, бой будет перенесён на UFC 310 в декабре.

В своём последнем бою на UFC on ABC 6 в июне Волков победил по очкам соотечественника Сергея Павловича. Ган не выступал с сентября 2023 года, когда на UFC Fight Night 226 досрочно остановил во втором раунде молдаванина Сергея Спивака.