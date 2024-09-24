Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он этого не умеет». Брэдли объяснил, почему Джошуа досрочно проиграл Дюбуа

«Он этого не умеет». Брэдли объяснил, почему Джошуа досрочно проиграл Дюбуа
Комментарии

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли прокомментировал результат титульного боя в супертяжёлом весе между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа (W)
22 сентября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Проблема заключается в том, что когда нужно работать в темпе, у Джошуа как бы происходит перегрузка системы. Он не знает, что делать и теряется, когда нужно быстро принимать решение. В этот момент он не способен делать правильные шаги. Это было видно, когда Дюбуа шел вперёд. Парень умеет быстро сокращать дистанцию», — сказал Брэдли в интервью ProBox TV.

Материалы по теме
Тренер Джошуа назвал одну из причин его поражения от Дюбуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android