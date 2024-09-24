«Он этого не умеет». Брэдли объяснил, почему Джошуа досрочно проиграл Дюбуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли прокомментировал результат титульного боя в супертяжёлом весе между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

«Проблема заключается в том, что когда нужно работать в темпе, у Джошуа как бы происходит перегрузка системы. Он не знает, что делать и теряется, когда нужно быстро принимать решение. В этот момент он не способен делать правильные шаги. Это было видно, когда Дюбуа шел вперёд. Парень умеет быстро сокращать дистанцию», — сказал Брэдли в интервью ProBox TV.