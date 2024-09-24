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Рой Джонс ответил, должен ли Энтони Джошуа завершить карьеру

Рой Джонс ответил, должен ли Энтони Джошуа завершить карьеру
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Рой Джонс-младший прокомментировал результат титульного боя в супертяжёлом весе между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

«Поражение Джошуа связано скорее с ментальной стороной вопроса. Он был фаворитом, но что-то пошло не так. Он был сломлен. Если его команда не найдёт выхода из этой ситуации, то нужно задуматься об уходе», — приводит слова Джонса ТАСС.

Ранее тренер Джошуа назвал одну из причин его поражения от Дюбуа.

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