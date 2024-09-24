Валентина Шевченко: многие бойцы ставили на Грассо, с этим миром что-то не так

Двукратная чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко призналась, что считала себя фаворитом перед третьим боем с мексиканкой Алексой Грассо, состоявшимся на турнире UFC 306.

Напомним, Шевченко победила единогласным судейским решением и вернула себе титул.

«Я бы поняла, если бы прогнозы делали люди, не понимающие в ММА и просто желающие увидеть драку, увидеть, чья голова и подбородок крепче. Кому не интересны техника, бойцовский интеллект и характер бойца…

Но когда профессиональные бойцы говорят такие вещи… Что-то не так с этим миром. Это была ещё одна причина, по которой я хотела продемонстрировать своё превосходство. Я хотела показать, что превосхожу её везде», — приводит слова Шевченко MMA Fighting.