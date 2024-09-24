Умар Нурмагомедов отреагировал на заявление Двалишвили о готовности драться с ним

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов ответил на высказывание действующего чемпиона грузина Мераба Двалишвили, ранее заявившего о готовности провести с ним бой.

«Говорить и делать – не одно и то же. Жду новостей о бое», — написал Нурмагомедов в социальной сети X (ранее Twitter).

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.