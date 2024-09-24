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Стерлинг назвал желаемого соперника в том случае, если бой с Евлоевым не перенесут

Стерлинг назвал желаемого соперника в том случае, если бой с Евлоевым не перенесут
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг заявил о готовности сразиться с бразильцем Диего Лопесом в том случае, если его поединок с россиянином Мовсаром Евлоевым не будет перенесён.

«Если Мовсар не дождётся меня до декабря, я мог бы встретиться с Диего Лопесом. Бой за третье место в рейтинге. Я тренировался с ним однажды, очень хороший парень», — сказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Напомним, Стерлинг и Евлоев должны были сразиться на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (США), однако бой был отменён из-за травмы американца. Позже прошёл слух, что Евлоеву не нашли замену.

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