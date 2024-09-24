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«Так было бы лучше всего». Майк Тайсон объяснил, почему хочет видеть Дану Уайта в боксе

«Так было бы лучше всего». Майк Тайсон объяснил, почему хочет видеть Дану Уайта в боксе
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон считает, что приход в профессиональный бокс генерального директора UFC Даны Уайта положительно сказался бы на индустрии.

«Это было бы лучшее, что может случиться с боксом. В UFC, если кто-то освистал бой, вы больше не увидите бойца. Его следующий бой пройдёт где-нибудь в Южной Дакоте. Если нет хорошего боя, вы больше не увидите парня. А в боксе мы узнаем, что парень будет драться через месяц, но мы не хотим это видеть», — сказал Тайсон в подкасте It Is What It Is.

Ранеее Тайсон выступил против организации боя Канело — Кроуфорд.

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