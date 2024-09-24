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Тим Цзю показал, как готовится к чемпионскому бою с Муртазалиевым

Тим Цзю показал, как готовится к чемпионскому бою с Муртазалиевым
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (24-1, 17 KO) продолжает подготовку к поединку с действующим обладателем титула IBF россиянином Бахрамом Муртазалиевым (22-0, 16 KO), который состоится 19 октября в Орландо (США).

Тиму Цзю 29 лет. Австралиец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и марте 2023-го завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, досрочно остановив американского экс-чемпиона Тони Харрисона.

В марте 2024 года Цзю потерпел первое поражение в карьере, уступив раздельным решением в объединительном бою американцу Себастьяну Фундоре.

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