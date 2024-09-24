«Это ужасно». Тренер Сен-Пьера объяснил, почему Двалишвили должен изменить подход к боям

Фирас Захаби, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера, высказался о действующем обладателе титула в легчайшем весе (до 61 кг) грузинском бойце Мерабе Двалишвили.

«У Мераба потрясающее кардио. Плохо то, что он не доводит дело до конца, он даже не пытается приблизиться к финишу. У него ужасный рекорд досрочных побед. Представьте, вы способны повалить любого, и при этом у вас только один приём [в рекорде]. Это не имеет смысла.

Ему нужен углублённый курс по добиванию – сабмишенам и граун-энд-паунду, он должен изменить свой стиль», — сказал Захаби в интервью YouTube-каналу Tristar Gym.