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«Это ужасно». Тренер Сен-Пьера объяснил, почему Двалишвили должен изменить подход к боям

«Это ужасно». Тренер Сен-Пьера объяснил, почему Двалишвили должен изменить подход к боям
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Фирас Захаби, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера, высказался о действующем обладателе титула в легчайшем весе (до 61 кг) грузинском бойце Мерабе Двалишвили.

«У Мераба потрясающее кардио. Плохо то, что он не доводит дело до конца, он даже не пытается приблизиться к финишу. У него ужасный рекорд досрочных побед. Представьте, вы способны повалить любого, и при этом у вас только один приём [в рекорде]. Это не имеет смысла.

Ему нужен углублённый курс по добиванию – сабмишенам и граун-энд-паунду, он должен изменить свой стиль», — сказал Захаби в интервью YouTube-каналу Tristar Gym.

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