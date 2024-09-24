Тедди Атлас: бокс нуждается в Дане Уайте, спорт стал неактуальным

Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о потенциальном приходе в боксёрский бизнес генерального директора UFC Даны Уайта.

«Я бы сказал: «Заходи. Мы нуждаемся в тебе». Принц Турки очень помог боксу, организовав бои, которые промоутеры не смогли устроить. Они не хотели этого, поскольку стороны было две. Из-за двух сторон страдали фанаты и не получали желаемых боёв.

Спорт также страдал и становился всё менее и менее актуальным. Бокс – самый древний спорт, и он не должен быть неактуальным, но он стал таковым из-за промоутеров и их папочек — телесетей», — сказал Атлас в интервью YouTube-каналу Submission Radio.