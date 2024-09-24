Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн: бой Джошуа и Фьюри по-прежнему крупнейший в супертяжёлом весе

Эдди Хирн: бой Джошуа и Фьюри по-прежнему крупнейший в супертяжёлом весе
Комментарии

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о его потенциальном поединке с соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Мой совет Джошуа – ничего не предпринимать до 21 декабря, до реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Если Фьюри проиграет, это может подготовить фундамент для мегафайта с Джошуа. Если Фьюри победит, он может провести добровольную защиту против Джошуа. Этот бой по-прежнему остаётся самым масштабным в тяжёлом весе», — приводит слова Хирна Sky Sports.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Джошуа досрочно проиграл действующему чемпиону IBF соотечественнику Даниэлю Дюбуа.

Материалы по теме
Рой Джонс ответил, должен ли Энтони Джошуа завершить карьеру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android