Эдди Хирн: бой Джошуа и Фьюри по-прежнему крупнейший в супертяжёлом весе

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о его потенциальном поединке с соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Мой совет Джошуа – ничего не предпринимать до 21 декабря, до реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Если Фьюри проиграет, это может подготовить фундамент для мегафайта с Джошуа. Если Фьюри победит, он может провести добровольную защиту против Джошуа. Этот бой по-прежнему остаётся самым масштабным в тяжёлом весе», — приводит слова Хирна Sky Sports.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Джошуа досрочно проиграл действующему чемпиону IBF соотечественнику Даниэлю Дюбуа.