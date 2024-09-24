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О’Мэлли: Двалишвили не нужно совершать ошибку Стерлинга – идти против UFC

О’Мэлли: Двалишвили не нужно совершать ошибку Стерлинга – идти против UFC
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли считает, что действующий обладатель титула грузин Мераб Двалишвили настроит против себя руководство организации, если будет выступать против боя с российским претендентом Умаром Нурмагомедовым.

«Мераб сказал, что не будет драться с Умаром Нурмагомедовым. Братан, ты не учишься на ошибках Стерлинга? Ты не можешь сказать: «Я не буду драться с Умаром». Ты — чемпион, а Умар должен следующим драться за титул.

Я могу дать лишь один совет, и он заключается в том, что не стоит идти против желания UFC. Если UFC хочет, чтобы ты дрался с Умаром — дерись. Не говори, что не будешь этого делать», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

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