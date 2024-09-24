Кливленд включил белоруса Орловского в топ-5 тяжеловесов России

Экс-боец Bellator и PFL американский тяжеловес Раким Кливленд в свою пятерку лучших российских бойцов тяжёлого веса включил Федора Емельяненко, Александра Волкова, Вадима Немкова, Виталия Минакова, а также белоруса Андрея Орловского.

«Пять лучших российских тяжеловесов для меня… Буду говорить в произвольном порядке, но начну, естественно, с Фёдора Емельяненко. Эта икона спорта и один из лучших, кто когда-либо выходил в клетку. Также назову Андрея Орловского, у него очень долгая карьера, это очень развитый боец, экс-чемпион UFC. Александр Волков. Он зверь, это очень высокий мужик, и мне нравится его стиль. Далее… Вадим Немков. Это очень развитый боец, который одинаково хорошо, что в стойке, что в партере. Ну и Виталий Минаков. Это монстр, мне нравится, как он соревнуется», — сказал Кливленд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Сам Кливленд 16 октября в Перми на турнире Ural FC 8 проведет бой с россиянином Кириллом Сидельниковым.