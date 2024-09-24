Фьюри: последние месяцы я не тренировался, могу хоть каждый день пить пиво

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что не поддерживал форму перед подготовкой к реваншу с украинцем Александром Усиком, который состоится в декабре.

«Последние несколько месяцев мне задают странные вопросы… Люди спрашивали, готовлюсь ли я к бою. Нет… Я ничего не делал.

Сейчас я выше всей этой боксёрской чуши. Я сижу дома, пью кофе, отвожу детей в школу… Я могу делать всё, что захочу. Мне не нужен бокс, мне не нужно, чтобы меня били по голове. Я могу пойти в паб и выпить пару бокалов пива, 4-4,5 литра, если хочется, хоть каждый день. Я могу это делать, но в реванше есть смысл, в победе. Я прошёл ту стадию, когда это действительно меня беспокоило», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.