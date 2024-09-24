Кравцов поделился мнением о шансах Шумкова стать чемпионом IBA

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о предстоящем профессиональном выступлении чемпиона Европы, бронзового призёра чемпионата мира и трёхкратного чемпиона России Всеволода Шумкова (1-0, 1 KO).

Напомним, 28 сентября в Баку (Азербайджан) Шумков сразится за титул IBA в полулёгком весе (до 57,2 кг) с узбекистанцем Миразизбеком Мирзахалиловым (4-0, 3 KO).

«Я бы не считал Всеволода явным фаворитом, да и вообще просто фаворитом. В этом поединке расклад очень близкий. Мирзахалилов — опытный боксёр, у которого всё в порядке с психологией. Если вспоминать его претендентский поединок с мексиканцем, то думал, что он просядет по ходу на фоне того темпа, который они взяли на старте. Но в итоге мы увидели, что Мирзахалилов сам «просадил» мексиканца. Плюс Миразизбек бьёт выборочно и мало пропускает. Даже с учётом субъективности если и говорить о каких-то предпочтениях, то в процентах я бы дал 60 на 40 в пользу Всеволода — не больше. И обращу внимание на субъективность. Но бой очень конкурентный, сложно говорить, фаворит ли Шумков в этом поединке», — приводит слова Кравцова пресс-служба IBA.