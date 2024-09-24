Стал известен кард боксёрского вечера Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю

Анонсирован кард боксёрского вечера от PBC, который состоится 20 октября в Орландо (штат Флорида, США).

Напомним, в главном бою чемпион IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев (22-0, 16 KO) проведёт защиту против австралийца Тима Цзю (24-1, 17 KO).

Чемпион IBF в минимальном весе (до 52,2 кг) филиппинец Педро Тадуран (17-4-1, 13 KO) сразится с китайцем Чжу Дяньсином (14-1, 12 КО).

Непобеждённый кубинский проспект Йоэнис Тельес (8-0, 6 KO), выступающий в первом среднем весе, встретится с венесуэльцем Йоханом Гонсалесом (35-4, 34 KO).

Мексиканский проспект Сезар Матео Тапиа (17-0, 10 KO), представляющий Австралию, сразится с венесуэльцем Эндри Сааведрой (16-1, 13 KO).