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Бывший обладатель титула UFC Волкановски провёл тренировку с чемпионом НБА Марреем

Бывший обладатель титула UFC Волкановски провёл тренировку с чемпионом НБА Марреем
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Бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец Александр Волкановски провёл тренировку с чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба «Денвер Наггетс» Джамалом Марреем.

Фото: Страница Волкановски в социальных сетях

Фото: Страница Волкановски в социальных сетях

Фото: Страница Волкановски в социальных сетях

Напомним, Волкановски удерживал титул чемпиона UFC с декабря 2019 года по январь 2024 года, победив за это время таких бойцов, как Макс Холлоуэй (трижды. — Прим. «Чемпионата»), Яира Родригеса, Брайана Ортегу и Чон Чхан Сона.

Джамал играет на позиции разыгрывающего защитника. В минувшем сезоне НБА Джамал Маррей принял участие в 59 играх. В среднем за встречу американо-канадский игрок набирал 21,2 очка, делал 4,1 подбора, отдавал 6,5 передачи, а также совершал 1,0 перехвата.

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