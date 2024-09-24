О'Мэлли предложил Хейни подраться по правилам ММА за $ 1 млн. Девин ответил на его вызов

Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли предложил непобеждённому чемпиону мира по боксу в двух весовых категориях соотечественнику Девину Хейни подраться по правилам ММА, а также заявил, что готов поставить на свою победу $ 1 млн.

«Я готов подраться с Девином Хейни по правилам ММА и поставить на свою победу $ 1 млн», — сказал О'Мэлли в видео на своём YouTube-канале Suga Sean O'Malley.

Вскоре боксёр ответил бывшему чемпиону UFC, однозначно обозначив свою позицию.

«Я не дерусь за $ 1 млн, как ты. Давай лучше проведём бой по боксу и заработаем нормальные деньги», — написал Хейни на своей странице в социальных сетях.