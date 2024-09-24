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«Самый проверяемый боец UFC». Макгрегор опубликовал результат своего допинг-теста

«Самый проверяемый боец UFC». Макгрегор опубликовал результат своего допинг-теста
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Известный ирландский боец, выступающий в лёгком и полусреднем весе UFC, Конор Макгрегор опубликовал результат своего допинг-теста.

«Дорогой Конор Макгрегор, мы рады сообщить вам, что образец [анализов] под номером Е004244, который вы предоставили 13 сентября 2024 года, дал отрицательный результат в лаборатории. Спасибо вам за ваш вклад в поддержку чистого спорта в UFC», — сказано в письме.

Фото: Страница Конора Макгрегора в социальных сетях

Ирландец не упустил момент и прокомментировал результат своего допинг-теста.

«Дважды самый проверяемый боец UFC. Я заслужил получить дату своего боя», — подписал Конор фото, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Ранее глава BKFC заявил, что Конор Макгрегор хочет провести бой на голых кулаках.

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