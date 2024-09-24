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Джейк Пол: Нейт Диаз был самым сильным соперником в моей карьере

Джейк Пол: Нейт Диаз был самым сильным соперником в моей карьере
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Известный американский блогер и боксёр Джейк Пол рассказал, что самым сильным соперником в его спортивной карьере стал популярный бывший боец UFC, выступавший в лёгком и полусреднем весе, Нейт Диаз.

«Нейт был самым сильным соперником, с которым мне доводилось драться. После поединка с ним у меня появилась уверенность в том, что я способен провести 10 раундов в ринге, нанося мощные удары без остановки. Это был потрясающий опыт», — приводит слова Джейка портал talkSPORT.

Напомним, поединок между Полом и Диазом состоялся 6 августа 2023 года. Бой завершился победой Джейка единогласным решением судей.

Ранее Нейт Диаз ответил, есть ли в UFC бойцы, ради поединков с которыми он бы вернулся в лигу.

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