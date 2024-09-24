Президент ONE FC: Анатолий Малыхин — лучший тяжеловес на планете на данный момент

Президент One Championship Чатри Ситйодтонг заявил, что, по его мнению, тройной чемпион его лиги россиянин Анатолий Малыхин является лучшим бойцом тяжёлого дивизиона в мире на данный момент.

«Да, 100% Анатолий Малыхин — лучший тяжеловес на планете на данный момент, у него рекорд 14-0, он завершил досрочно 100% своих боёв. Он бывший борец сборной России, грэпплер очень высокого уровня, у него есть нокаутирующая мощь в ударах, он очень атлетичный, быстрый, его невозможно остановить. Если я не ошибаюсь, он не проиграл ни разу даже в любительских поединках. Так что да, я думаю, что Анатолий, безусловно, лучший тяжеловес на планете. Если вы посмотрите на другие организации, их супертяжёлые дивизионы не так сильны», — приводит слова Чатри портал «Матч ТВ».