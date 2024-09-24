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Бывший чемпион ONE FC Ренье де Риддер подписал контракт с UFC

Бывший чемпион ONE FC Ренье де Риддер подписал контракт с UFC
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Бывший чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе голландец Ренье де Риддер подписал контракт с лигой UFC. Об этом сообщает аккаунт UFC Roster Tracker в X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 27 июля 2024 года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UAE Warriors 51, де Риддер провёл поединок с Магомедмурадом Хасаевым. Бой завершился победой голландского бойца техническим нокаутом в первом раунде.

Свою профессиональную карьеру Ренье начал в 2013 году и имеет в своём рекорде 17 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, а также два поражения.

Ранее президент ONE FC Ситйодтонг заявил, что Анатолий Малыхин является лучшим бойцом тяжёлого дивизиона в мире на данный момент.

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