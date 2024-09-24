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«Ты будешь ждать титульник 17 месяцев?!» Чендлер обвинил Царукяна в лицемерии

«Ты будешь ждать титульник 17 месяцев?!» Чендлер обвинил Царукяна в лицемерии
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Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер обвинил топового армянского бойца UFC Армана Царукяна в лицемерии.

Железный намекнул на то, что Ахалкалакец, критиковавший его за длительный простой в ожидании поединка с Конором Макгрегором, сам заявил, что будет ожидать боя за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

«Подожди секунду, Арман, ты сказал, что подождёшь [титульного боя] ещё год? Из-за этого ты будешь простаивать 17 месяцев. Ты будешь ждать этого поединка 17 месяцев?» — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке Чендлер уступил удушающим приёмом Дастину Порье.

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