Стрикленд принёс извинения Валентине Шевченко за резкие слова в адрес девушек-бойцов ММА

Чемпионка UFC в женском минимальном весе (до 57 кг) Валентина Шевченко рассказала, что бывший обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Шон Стрикленд принёс ей извинения из-за резких комментариев в адрес девушек-бойцов.

«О, да, он извинился. Шон сказал, что когда он не тренируется, то начинает сходить с ума. Как он написал, его начинают одолевать демоны. Поэтому Шон извинился очень вежливо. Сказал, что у него была тренировка, он спарринговал 10 раундов, после чего пришёл в порядок», — приводит слова Шевченко портал Middle Easy.

Напомним, Стрикленд написал несколько негативных комментариев о девушках-бойцах ММА в прошлом году. Вскоре Валентина обратила на его высказывания своё внимание и ответила ему.