Пэдди Пимблетт ответил, когда планирует вернуться в октагон и с кем хочет подраться

Топовый английский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Пэдди Пимблетт сказал, когда планирует вернуться в октагон и с кем хочет подраться.

«Думаю, что единственный турнир, на котором я мог бы подраться в этом году, — это UFC 310 в Вегасе. Но на данный момент ничего неизвестно. Знаю, что Мойкано будет драться сейчас, однако не думаю, что ему удастся восстановиться к декабрю. Так что [моё возвращение] может состояться в начале следующего года.

Если мне предложит бой с Хукером, то соглашусь. Я стану пятым номером рейтинга [после победы над ним], после чего, вероятно, буду биться в претендентском бою. Как и говорил до этого, я готов к бою против любого парня, которого мне дадут», — приводит слова Пэдди портал Low Kick MMA.