Дана Уайт отреагировал на вопрос о возможном переходе бойцов UFC в бокс вместе с ним

Президент UFC Дана Уайт рассказал, ожидает ли он перехода бойцов организации в бокс после того, как он сам начнёт работать в этой сфере.

«Ожидаю ли я, что бойцы UFC перейдут в бокс после расширения [сферы моей деятельности]? Боже, я надеюсь, что нет. Конечно, нет. Совершенно отдельные виды», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что президент UFC Дана Уайт намеревается в будущем работать также и в сфере профессионального бокса. О позитивных ожиданиях от вероятного прихода Уайта в бокс заявили бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон и тренер ряда знаменитых боксёров Тедди Атлас.