Стало известно, что бой Джошуа и Уайлдера может состояться в ближайшее время

Эдди Хирн, являющийся промоутером Энтони Джошуа, рассказал о возможности боя своего подопечного с Деонтеем Уайлдером в ближайшее время.

«Не исключаю Уайлдера или Джо Джойса. Бой с Уайлдером?.. До субботы я был уверен, что он не состоится уже никогда. Но сейчас я однозначно считаю, что это был бы захватывающий поединок, который болельщики очень сильно хотели бы увидеть. Просто я предполагаю, что Энтони сейчас захочет принять самый большой бой. А самый большой бой для него сейчас — это реванш с Дюбуа», — приводит слова Хирна Boxing News.

Напомним, в 2018 году Джошуа и Уайлдер были близки к поединку, который определил бы абсолютного чемпиона мира, но после длительных переговоров бой так и не состоялся.