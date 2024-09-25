Озвучены суммы гонораров за бой Джошуа — Дюбуа

В ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся бой между чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлем Дюбуа и экс-чемпионом мира Энтони Джошуа, где победу нокаутом в пятом раунде одержал Дюбуа.

Предлагаем вашему вниманию данные, предоставленные GB News по поводу суммы гонораров, которые получили бойцы за этот бой:

Джошуа гарантированно получил $ 8 млн, в то время как Дюбуа (учитывая бонус за досрочную победу) получил лишь $ 4,7 млн.

Кроме этого, боксёры получат процент от платных трансляций (PPV). По предварительным данным, Джошуа должен будет получить $ 33,5 млн, а Дюбуа — около $ 13,5 млн.